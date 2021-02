---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



Erfolgreich im Krisenjahr



Plattform für digitale Immobilieninvestments verdoppelt Volumen 2020

- Finanzierungsvolumen 2020 gegenüber dem Vorjahr um über 135% auf knapp 50 Mio. Euro gesteigert



- Seit Start bereits über 100 Mio. Euro Kapital vermittelt

- 2021 startet mit Finanzierungsrekord



Berlin, 4. Februar 2021. Seit ihrer ersten Crowdfinanzierung im Sommer 2017 hat die Plattform für digitale Immobilieninvestments Engel & Völkers Digital Invest mehr als 100 Mio. Euro für ihre bisher 44 Immobilien-Projekte vermittelt - knapp 50 Mio. Euro davon allein im vergangenen Jahr. "Damit konnten wir unser Platzierungsvolumen gegenüber 2019 um über 135% steigern - und das in einem sehr herausfordernden Marktumfeld des Corona-Jahres 2020, in dem viele etablierte Wettbewerber mit signifikanten Platzierungsrückgängen zu kämpfen hatten", berichtet Geschäftsführer Marc Laubenheimer.



Mit einem platzierten Volumen von 49,9 Mio. Euro war Engel & Völkers Digital Invest zum Jahresende 2020 bereits die nach Volumen zweitgrößte Plattform in Deutschland, und das trotz ihrer noch relativ kurzen Historie. Das bisher größte über Engel & Völkers Digital Invest finanzierte Projekt - "Stadthaus 'Mozart'" in München mit einem platzierten Volumen von 4,95 Mio. Euro konnte mitten in der ersten Corona-Welle im April 2020 erfolgreich finanziert werden.



Laubenheimer ist sicher, dass sich das aufwendige Prüfprozedere seines Unternehmens gerade im vergangenen Jahr ausgezahlt habe: "Bei Engel & Völkers Digital Invest wird jedes Projekt in einem eigens entwickelten Prozess und zusammen mit einer Vielzahl an unabhängigen externen Gutachtern analysiert. Ergänzend sind wir gemeinsam mit institutionellen Partnern an jedem Projekt zu mindestens 10 Prozent beteiligt - mit dieser Herangehensweise haben wir in den vergangenen Jahren mehr und mehr Anleger überzeugen können", so Laubenheimer. Zudem setzten Anleger auf die Marke: "Unsere Anleger vertrauen auf die jahrzehntelange, internationale Immobilien-Kompetenz von Engel & Völkers."