Stryker bringt Krankenhausbett auf den Markt

KALAMAZOO, Michigan, USA, 4. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Stryker, eines der weltweit führenden Medizintechnikunternehmen, kündigte die EMEA-Einführung eines komplett kabellosen Krankenhausbettes, ProCuity, an. Diese Bettenserie wurde entwickelt, um die Zahl der Stürze von Patienten im Krankenhaus auf allen Akuitätsstufen zu reduzieren und die Effizienz und Sicherheit der Arbeitsabläufe des Pflegepersonals zu verbessern. Es kann nahtlos an Schwesternrufsysteme angeschlossen werden, ohne dass Kabel oder Drähte verwendet werden müssen.

„Patientensicherheit ist die Grundlage für alles, was wir bei Stryker tun. Angesichts der steigenden Akutraten, die zu einer erhöhten Bettennachfrage führen, und der anhaltenden Herausforderung von Stürzen im Krankenhaus mussten wir eine Lösung finden, um unsere Antwort auf einige der drängendsten Herausforderungen im Gesundheitswesen weiter zu verbessern", sagte Jessica Mathieson, VP/GM of Acute Care, Stryker. „ProCuity ist das Ergebnis jahrelanger intensiver Forschung und des Feedbacks von Krankenschwestern und anderen medizinischen Fachkräften. Es wurde entwickelt, um die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und das Pflegepersonal für die nächsten Jahre zu unterstützen."

Der ProCuity ist auf eine niedrige Höhe von 29,2 cm eingestellt und verfügt über die neuesten Technologien, die eine sichere Patientenhandhabung fördern und sturzbedingte Verletzungen reduzieren, einschließlich intuitiver Patientenpositionierung und Bettalarm sowie ergonomischer Seitengitter. ProCuity kann mit vollständig drahtlosen Funktionen ausgestattet werden und hilft so, die in Krankenhäusern weit verbreiteten Probleme mit der Kabelverbindung für Schwesternrufe zu lösen. Darüber hinaus sind die einfach zu bedienenden Touchscreens und andere Schlüsselkomponenten des Bettes so konzipiert, dass sie die Arbeit des Pflegepersonals erleichtern und effizienter gestalten und gleichzeitig für eine bessere Patientenerfahrung sorgen.