wallstreet:online AG: Schwankungen beim Bitcoin lassen Anleger kalt

Schwankungen beim Bitcoin lassen Anleger kalt

- wallstreet:online-Umfrage unter Anlegern zeigt ungebrochenes Interesse am Bitcoin

- Hoher Anteil der Umfrageteilnehmer ist die Kryptowährung investiert

- Interesse am Thema Bitcoin über das Jahr 2020 hinweg deutlich gestiegen

Berlin, 04. Februar 2021

Das Thema Bitcoin nimmt einen immer größeren Stellenwert bei Privatanlegern ein. Das unterstreicht eine aktuelle nicht repräsentative Kurzbefragung der Nutzer von Deutschlands größter Finanzcommunity, https://www.wallstreet-online.de/

In der aktuellen Monatsumfrage im Januar 2021 gaben 15,74 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Personen an, dass für sie die starke Korrektur Anfang des Jahres eine gute Gelegenheit war, um weitere Anteile nachzukaufen. Etwas mehr als 4 Prozent bestätigten, dass sie die aktuelle Kursschwäche zum Einstieg in die bekannteste Kryptowährung nutzten und jetzt auch investiert seien. Auf der anderen Seite vertraten rund 7,5 Prozent die Meinung, dass der Bitcoin heiß gelaufen sei und sie deshalb verkauft hätten. Für 10,5 Prozent der Antwortgeber waren die Kurskapriolen Anfang des Jahres übliche Kursschwankungen, die keine Aktivitäten auslösten. Im Januar verzeichnete der Bitcoin deutliche Schwankungen und erreichte Ende der ersten Januarwoche einen Höchststand von über 34.000 Euro. Bis zum 22. Januar verbilligte sich sein Kurs um rund 10.000 Euro auf unter 25.000 Euro.

Von den 3.297 Umfrageteilnehmern, die in der letzten Januarwoche über das Börsenportal www.wallstreet-online.de befragt wurden, gaben knapp 62 Prozent an, dass der Bitcoin-Kurs für sie aktuell keine Relevanz habe und sie nicht investiert seien.

"Diese Umfrage ist eine interessante Momentaufnahme zum Thema Bitcoin. Zeigt sie doch zum einen, dass eine erhebliche Anzahl von börsenaffinen Selbstentscheidern offensichtlich schon in Bitcoins investieren. Zum anderen geben die Bitcoin-Investoren in der Mehrheit an, sich von deutlichen Marktschwankungen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen", so Stefan Zmojda, CEO der wallstreet:online AG.