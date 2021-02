Faurecia und Immersion kooperieren bei haptischen Automotive-Technologien

„Die Autos in naher Zukunft werden mit intelligenter Technologie gebaut, die intuitive, berührungsbasierte Interaktionen ermöglicht. Diese Vereinbarung mit Immersion erweitert unser Technologie-Ökosystem und zeigt unseren zukunftsgerichteten Ansatz, um die technologischen Bedürfnisse der Insassen in Bezug auf ein vernetztes und personalisiertes Erlebnis zu erfüllen“, erklärte Edouard Da Silva, Display Global Product Line Director bei Faurecia Clarion Electronics.

„Haptik bringt neue Möglichkeiten für MMS im Automotive-Bereich. Dadurch können taktile Oberflächen unmittelbar auf den Benutzer reagieren und OEMs erhalten neue Möglichkeiten, das Benutzererlebnis neu zu gestalten“, sagte Jared Smith, Interim CEO bei Immersion. „Wir freuen uns darauf, mit Faurecia zusammenzuarbeiten, um den traditionellen Ansatz für Automotive-MMS-Systeme zu überwinden und neue Wege zu erkunden, wie wir dem Fahrer helfen können, sicher mit dem Auto zu interagieren.“

Laut IHS Markit wird der Einsatz von Haptik weiter an Zugkraft gewinnen, und es wird erwartet, dass multimodale MMS-Systeme in den kommenden Jahren zum Fahrzeugstandard werden. Darüber hinaus werden kapazitive berührungsbasierte Systeme die primäre Displayschnittstelle werden, wobei bis 2026 95 % der Mittelkonsolen-Displays mit Touch-Technologie ausgestattet sein werden.*

Die MMS-Lösungen von Faurecia wurden mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bieten intuitive Technologien, die es den Insassen ermöglichen, per Berührung, Gesten oder Sprache zu interagieren, um Infotainment-, Sitz- oder Wärmekomfortoptionen zu steuern. Als Beispiel hat Faurecia eine skalierbare Multiview-Grafikschnittstelle für IVI, genannt Trenza, entwickelt. Um die Ablenkung des Fahrers zu verringern, setzt diese Technologie ein Prioritätsmanagement bei der Größenänderung von Fenstern ein. Außerdem können Benutzer ihre am häufigsten verwendeten Apps oder Dienste durch einfaches Drag-and-Drop in einer leicht zugänglichen Optionsreihe am oberen Rand des Bildschirms anordnen.