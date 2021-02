Core One Labs kündigt seinen Einstieg in den Ketamin-Markt mit der geplanten Übernahme von Ketamine Infusion Centers of Texas an

Vancouver (British Columbia, Kanada), 4. Februar 2021. Core One Labs Inc. (CSE: COOL, OTC: CLABF, Frankfurt: LD62 – WKN: A2P8K3) (das „Unternehmen“), ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen im Bereich der Biotechnologie, dessen Hauptaugenmerk auf Biowissenschaften und die Einführung psychedelischer Arzneimittel durch neuartige Verabreichungssysteme und psychedelisch unterstützte Psychotherapie gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass es am 20. Januar 2021 eine Absichtserklärung (die „Absichtserklärung“) mit der unabhängigen Partei Ketamine Infusion Centers of Texas LLC („KICT“) unterzeichnet hat, um eine potenzielle Übernahme von KICT zu prüfen.

KICT ist eine Gesundheits- und Wellnessklinik in Woodlands im US-Bundesstaat Texas, die gegründet wurde, um behandlungsresistente Depressionen und andere psychische Störungen durch die Verabreichung von Ketamin-Infusionen zu behandeln. Das Ziel von KICT ist es, als Kompetenzzentrum für die Behandlung von behandlungsresistenten Depressionen bekannt zu sein und strebt danach, dies durch eine unvergleichliche und individuelle Betreuung zu erreichen, die auf der Einzigartigkeit jedes einzelnen Patienten basiert. Auf der Grundlage forschungsbasierender Daten hat KICT erprobte, wirksame Behandlungsprotokolle entwickelt, die Patienten mit behandlungsresistenten Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen geholfen haben. Diese beinhalten die Major Depression, die bipolare Störung, die postpartale Depression, die posttraumatische Belastungsstörung sowie die Zwangsstörung.

„Die Übernahme von KICT stellt eine aufregende Wachstumsmöglichkeit für Core One dar, zumal wir bestrebt sind, unser Profil auf dem Markt für „Psychedelika als alternative Medizin“ zu erweitern und auf medizinische Kliniken in ganz Nordamerika zu expandieren. Es ist unser erster Schritt in Richtung der führenden psychedelischen Behandlungsmethodik in den USA, die für uns einen ganz neuen Markt erschließt“, sagte Joel Shaker, CEO des Unternehmens.

„Die Geschichte von KICT als etablierte Praktiker in diesem aufstrebenden Bereich sowie die kontinuierliche Forschung und Entwicklung von Core One im Bereich von alternativen psychedelischen Arzneimitteln und Verabreichungsmethoden, schaffen eine einzigartige und internationale Plattform, um psychische Gesundheit zu thematisieren. Diese Übernahme ist der erste Schritt, um unser Fundament und unsere Infrastruktur in den USA aufzubauen, wo sich die Bestimmungen in Zusammenhang mit Psychedelika schnell ändern. Angesichts des innovativen Behandlungsansatzes und der Kundenbasis von KICT ist Core One in der Lage, von einer Vielzahl neuer Behandlungsmöglichkeiten zu profitieren, die den FDA-Prozess durchlaufen. Darüber hinaus bietet uns dies eine beeindruckende Möglichkeit, Forschung und klinische Studien durchzuführen, um weitere neuartige IP zu schaffen."