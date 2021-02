Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DEUTSCHE BANK stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Hold' Die Deutsche Bank hat Fresenius Medical Care (FMC) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 87 auf 65 Euro gekappt. Der Dialysekonzern sei nicht so robust wie erhofft, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden …