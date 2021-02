NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Pressemitteilung

AUTO1 Group startet erfolgreich an der Frankfurter Wertpapierbörse



Berlin, 4 Februar 2021 - AUTO1 Group, Europas führende Online-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen für Verbraucher und gewerbliche Autohändler feiert heute ihr erfolgreiches Börsendebüt an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: "Heute ist ein fantastischer Tag für die AUTO1 Group und wir sind sehr stolz darauf, nun Teil der Börsenfamilie zu sein. Wir sind in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewachsen und der heutige Börsengang ist der Startschuss für die nächste Phase dieser unglaublichen Wachstumsgeschichte. Wir wollen weiterhin unsere Mission erfüllen und die beste Plattform schaffen, um Autos online zu kaufen und zu verkaufen."





Markus Boser (CFO), Christian Bertermann (CEO & Co-Founder), Hakan Koç (Co-Founder)



Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 26.315.790 neu ausgegebene, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einem Aktienpreis von 38,00€ zugeteilt. Dadurch wurden Bruttoerlöse in Höhe von rund 1 Mrd. € erzielt. Außerdem wurden 15.625.000 bestehende Aktien und 6.291.118 Mehrzuteilungsaktien von derzeitigen Aktionären zugeteilt. Basierend auf dem Angebotspreis beläuft sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf rund 7,9 Mrd. € (nach Ausgabe weiterer neuer Aktien an bestimmte Inhaber eines Wandeldarlehens). Die AUTO1 Group plant, den Großteil des Erlöses in die weitere Beschleunigung des Wachstums ihres Geschäfts zu investieren, insbesondere in das Autohero-Angebot, um die AUTO1 Group als die bevorzugte Adresse für den Online-Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in Europa zu stärken.