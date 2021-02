FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag erstmals seit Anfang Dezember unter die Marke von 1,20 US-Dollar gefallen. Am Vormittag rutschte der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1993 Dollar. Zuletzt notierte er wieder bei 1,2003 Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2017 Dollar festgesetzt.

Seit Beginn der Woche hat der Euro mittlerweile über ein Prozent an Wert verloren. Während die Anleger in den USA durch Fortschritte bei der Corona-Impfung Hoffnung auf eine Konjunkturerholung schöpfen, läuft die Kampagne in der Eurozone weiter schleppend.