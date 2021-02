Mit Bonus-Zertifikaten auf die Bayer-Aktie werden Anleger in den nächsten Monaten nicht nur bei einem steigenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder deutlich nachgebenden Aktienkurs hohe Renditechancen vorfinden.

Obwohl die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) in den vergangenen drei Monaten um 22 Prozent zulegen konnte, nimmt sie mit einem Minus von 29 Prozent in den vergangenen 12 Monaten noch immer einen der letzten Plätze im DAX für diesen Zeitraum ein. In den nächsten Tagen und Wochen könnte die Bayer-Aktie bei einem freundlich bleibenden Börsenumfeld ihre Aufholjagd allerdings weiter fortsetzen. Nach der Einigung von Bayer mit den Klägeranwälten, um künftige Klagen mit dem Thema Glyphosat zu managen und beizulegen, legte die Aktie im frühen Handel des 4.2.21 zeitweise um 5,9 Prozent zu, konnte das hohe Niveau allerdings in weiterer Folge nicht ganz behaupten.

Mit Kurszielen von bis zu 74 Euro (Bernstein Research) empfehlen Experten in ihren brandaktuellen Analysen die Bayer-Aktie nach der Einigung mit den Klägeranwälten zum Kauf.