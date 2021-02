Keep cool: va-Q-tec ist mehr als nur ein Corona-Gewinner

Als eines der weltweit führenden Unternehmen sowohl für die Herstellung von Vakuum- Isolationspaneelen (VIPs) und Phasenwechselmaterialien (PCMs) zum Temperaturerhalt als auch die daraus gefertigten passiven thermischen Verpackungssysteme (Boxen und Container) adressiert va-Q-tec zahlreiche Endmärkte mit großem Wachstumspotenzial. So soll der für das Unternehmen wichtige Pharma-Kühlketten-Verpackungsmarkt bis 2027 mit einer CAGR von 6,9% auf 6,4 Mrd. USD wachsen. Haupttreiber im für va-Q-tec wichtigsten Absatzmarkt der Healthcare-Logistik sind hierbei die vermehrten Outsourcing-Aktivitäten der Pharmaindustrie, der Wandel hin zu temperatursensibleren Biopharmazeutika und die zunehmend strengeren Regularien bzgl. der Transportbedingungen von Medikamenten.

Dank einer stetig wachsenden Mietflotte von aktuell 2.500 Containern, eines globalen Netzwerks aus rund 40 Servicecentern und über 500 Abgabestationen sowie namhaften Logistikpartnern weist va-Q-tec deutliche Größenvorteile gegenüber kleineren Anbietern auf. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Produktportfolios kann das Unternehmen zudem allen Temperatur- und Größenanforderungen, von Boxen bis hin zu Luftfrachtcontainern mit einer Leistungsspanne von -70 bis +40 °C, gerecht werden und verfügt somit über wesentliche Alleinstellungsmerkmale. Die vereinfachte Transportlogistik passiver, d.h. ohne externe Energiezufuhr arbeitender, Systeme ermöglicht u.E. rasche Marktanteilsgewinne gegenüber Anbietern aktiver Lösungen, die noch das Gros des Marktes bilden.

Diese ausgezeichnete Wettbewerbsqualität bei Hightech-Verpackungssystemen führte in jüngerer Vergangenheit zu einem deutlichen Umsatzanstieg (CAGR 2015-2019: 32,3%). Kurzfristig erwarten wir insbesondere aufgrund der Sonderkonjunktur im Zusammenhang mit der Bereitstellung von temperaturgeregelten Transportsystemen für die Distribution der COVID-19-Impfstoffe eine weiterhin hohe Erlösdynamik (MONe 2021: 38,2% yoy). Auch mittelfristig sollte das Geschäft infolge der strukturellen Treiber im Transport- und Gesundheitswesen sowie neuer Anwendungsfelder zweistellige Wachstumsraten mit sich bringen (MONe CAGR 2019-2023e: 19,8%). Neben dem Vertrieb der Container dürfte hierzu auch eine Erholung der Nachfrage nach VIPs beitragen, die als unmittelbare Folge der Corona-Pandemie in 2020 kurzzeitig eingebrochen war (H1: -28% yoy), grundsätzlich aber von schärferen Energieeffizienzstandards profitiert.



Rating: Kaufen

Kursziel: 41,00 Euro