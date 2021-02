FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordrally bei Siemens stößt am Donnerstag vorerst an ihre Grenzen. Am Vortag waren die Aktien in der Spitze über 137 Euro gestiegen, bevor dann der Rückenwind abflaute. Nun fielen sie um 1,9 Prozent zurück auf 133,38 Euro. Im weiter freundlichen Dax wurden sie so zum Schlusslicht. Da brachte es auch keinen neuen Schub mehr, dass Analysten nun reihenweise ihre Kursziele erhöhten.

Am Vortag hatte das Ausmaß, in dem der Industriekonzern seinen Jahresausblick nach oben schraubte, nochmals die ohnehin verwöhnten Anleger begeistert. Für viele Experten besteht aber noch Luft nach oben, darunter jene der Privatbanken Metzler und Berenberg mit erhöhten Kurszielen von 158 und 162 Euro. Die US-Bank Citigroup geht nun mit einem Ziel von 165 Euro an die Aktie heran. Am Vortag hatte die Commerzbank sogar 168 Euro als Ziel genannt und die DZ Bank 171 Euro als fairen Wert./tih/jha/