Großküchenausrüster Rational leidet weiter unter Pandemie

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster Rational kann sich weiter kaum von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholen. Der Umsatz lag im vierten Quartal mit 183 Millionen Euro rund 21 Prozent unter dem Vorjahreswert, obwohl es das umsatzstärkste Quartal des Jahres gewesen sei, wie das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Landsberg am Lech anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Damit schnitt der unter anderem auf die Gastronomie ausgerichtete Konzern aber etwas besser ab als von Analysten befürchtet.

Die erneuten Beschränkungen ab November in vielen Märkten hätten nicht zu einem erneuten Umsatzrückgang geführt, hieß es vom Unternehmen. Vor allem das zweite Quartal hatte wegen des ersten Lockdowns im Frühjahr mit einem Umsatzeinbruch von 43 Prozent bei dem Unternehmen ins Kontor geschlagen.