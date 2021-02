HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen und Anhebung der Unternehmensziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. In Puncto Profitabilität habe der Chipkonzern die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------