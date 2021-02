Mietendeckel ist eine Belastung für den Berliner Wohnungsmarkt / vdp-Studie regt den Abbau von Bauüberhängen zur Behebung der Marktengpässe an

--------------------------------------------------------------

vdp Spotlight Feb. 2021

Berlin (ots) - Das vor einem Jahr in Berlin in Kraft getretene Gesetz zur

Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietbegrenzung, besser bekannt als

"Mietendeckel", benachteiligt bestimmte Mietergruppen und steht - auch

energetischen - Modernisierungsmaßnahmen entgegen. Um den Berliner Wohnungsmarkt

zu entspannen und den Anstieg der Neuvertragsmieten zu drosseln, müssten die

ausgeprägten Bauüberhänge abgebaut werden. Dies sind die Ergebnisse einer

aktuellen Studie der vdpResearch GmbH, die im Rahmen der Publikationsserie "vdp

Spotlight" des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) veröffentlicht worden

ist. Die Studie beleuchtet zunächst die dem Gesetz zugrundeliegenden Motive der

Politik und untersucht, ob diese politischen Ziele erreicht werden.





"In der Praxis bewahrheitet sich das, wovor wir - wie viele andere - schon langevor der Inkraftsetzung des Gesetzes gewarnt haben: Der Mietendeckel istungerecht und verzerrt den Berliner Wohnungsmarkt", betontvdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt . "Mieter, die nur deshalb einen Neubaubeziehen, weil sie keine 'gedeckelte' Wohnung finden, zahlen eine deutlichhöhere Miete als Mieter in Altbauten." Denn das Gesetz behindere auch dienatürliche Mieter-Fluktuation: "Wer nun weniger Miete zahlt, vermeidet einenUmzug in eine nicht 'gedeckelte' Neubauwohnung, auch wenn sich der individuelleRaumbedarf geändert hat." Auch für Zuzügler werde es so immer schwieriger, eineBleibe in Berlin zu finden, so Tolckmitt .Zu befürchten ist zudem, dass der Altbaubestand nicht mehr in dem Maßemodernisiert wird, wie es zur Erreichung der ambitionierten klimapolitischenZiele notwendig wäre, heißt es im vdp-Spotlight. Solange die Mieten gedeckeltsind, werden sich Vermieter mit Investitionen eher zurückhalten. "De factoverhindert der Mietendeckel Modernisierung im Bestand", sagt Tolckmitt . Sowerden Mieter mittel- und langfristig unter ausbleibendenModernisierungsmaßnahmen leiden."Unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Haushalte werden dieMieten für den größten Teil des Bestandes vollständig eingefroren. Dabei ändertder Mietendeckel nichts an den Marktengpässen", resümiert Dr. Franz Eilers ,Leiter Immobilienmarktforschung der vdpResearch und einer der Autoren derStudie. Um diese zu beseitigen, sei es angesichts des Bauüberhangs gar nichtzwingend notwendig, mehr Wohnungen zu genehmigen, vielmehr müssten die bereitsgenehmigten Wohnungen nur fertiggestellt werden. "Dafür bedarf es einerseitsBaukapazitäten und andererseits motivierter Bauträger - sowohl aus dem privatenals auch aus dem genossenschaftlichen und kommunalen Bereich."Über den Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)Der Verband deutscher Pfandbriefbanken ist einer der fünf Spitzenverbände derDeutschen Kreditwirtschaft. Er repräsentiert die bedeutendsten Kapitalgeber fürden Wohnungs- und Gewerbebau sowie für den Staat und seine Institutionen.Pressekontakt:Carsten DickhutT +49 30 20915-320E mailto:dickhut@pfandbrief.deFranziska RoedersteinT +49 30 20915-380E mailto:roederstein@pfandbrief.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/29608/4829701OTS: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V.