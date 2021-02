Telekom-Beteiligung BT Group schließt Quartal besser ab als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Trotz vielfacher Corona-Beschränkungen hat der britische Telekommunikationskonzern BT Group das vergangene Quartal besser als befürchtet hinter sich gebracht. In dem bis Ende Dezember gelaufenen dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 ging das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zum Vorjahr um fünf Prozent auf 1,88 Milliarden britische Pfund (2,13 Mrd Euro) zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Der bereinigte Umsatz fiel genauso stark auf knapp 5,5 Milliarden Pfund.

Analysten hatten mit noch schlechteren Ergebnissen gerechnet. Die Aktie stieg in den ersten Handelsminuten um bis zu vier Prozent, konnte das Niveau aber nicht halten. Zuletzt lag sie noch knapp ein Prozent im Plus. Da der Konzern mit vielen Problemen wie hohen Schulden und einer zunehmenden Konkurrenz kämpft, gehört die Aktie mit Verlusten von fast 75 Prozent in den vergangenen fünf Jahren zu den größten Verlierern des Sektors. Zum Vergleich: Das Papier der Deutschen Telekom gab in diesem Zeitraum kaum nach.