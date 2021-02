Triumph Gold erwirbt Konzessionsgebiet Big Creek

Vancouver, B.C., Kanada, 4. Februar 2021 – Triumph Gold Corp. (TSX-V:TIG | OTCMKTS:TIGCF) (“Triumph Gold” oder “das Unternehmen”) gibt erfreut bekannt, dass es mit Teck Resources Limited (“Teck”) eine Vereinbarung (die “Vereinbarung”) über den Erwerb des Kupfer-Gold-Konzessionsgebiets Big Creek in Yukon, Kanada (das “Konzessionsgebiet”), abgeschlossen hat, wofür das Unternehmen an Teck 1.250.000 Stammaktien ausgibt und gemäß einer Lizenzvereinbarung eine Nettoschmelzabgabe (NSR) von 1,5% zahlt (die “Transaktion”).

Das Konzessionsgebiet Big Creek besteht aus 258 zusammenhängenden Quarz-Claims im Bergbaubezirk Whitehorse im Yukon (NTS-Blätter 115I/05 und 115I/12) und grenzt im Nordwesten an das zu 100% unternehmenseigene Konzessionsgebiet Tad/Toro von Triumph Gold. Dadurch wird die Beteiligung des Unternehmens am Goldbezirk Dawson Range (Abbildung 1) erheblich gesteigert. Die angrenzenden Konzessionsgebiete liegen alle entlang der rohstoffreichen Verwerfung Big Creek und der geplanten Erweiterung der Mt. Freegold Road vom Yukon Resource Gateway Project. Die bestehende 85 Kilometer lange Mt. Freegold Road bietet Zugang zu allen Teilen des Vorzeigeprojekts des Unternehmens Freegold Mountain rund 15 Kilometer südöstlich des neu erworbenen Konzessionsgebiets. Die Regierung von Yukon verkündete vor Kurzem eine zweite Vereinbarung mit Little Salmon/Carmacks First Nation im Rahmen des Resource Gatewaay-Projekts, das auch eine Aktualisierung des Bergbau-Standards für die drei Brücken entlang der bestehenden Mt. Freegold Road beinhaltet.

Alle im Zusammenhang mit der Transaktion ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten in Einklang mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die “TSXV”). Im Zusammenhang mit der Transaktion werden keine Vermittlungsgebühren gezahlt. Es handelt sich bei der Transaktion um eine Transaktion unter verbundenen Unternehmen und ihr Abschluss unterliegt der Genehmigung durch die TSXV.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Jesse Halle, P.Geo., Vice President Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Über Triumph Gold Corp.