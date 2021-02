NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im vierten Quartal noch etwas an Schwung gewonnen. Die Wachstumsdynamik habe mit einem Umsatzplus zum Vorjahr von rund elf Prozent gegenüber den vorausgegangenen Quartalen spürbar zugelegt, hieß es am Donnerstag vom MDax-Konzern aus Neckarsulm anhand vorläufiger Zahlen. Die Aktie schwächelte aber am Vormittag etwas.

Das Papier verlor rund zwei Prozent an Wert und notierte damit bei knapp 176 Euro. Der Kurs hatte sich nach dem Corona-Crash im vergangenen Frühjahr schnell erholt, im November erreichte er ein Rekordhoch von über 190 Euro. Seitdem dümpelte das Papier meist oberhalb von 175 Euro etwas dahin - auf Jahressicht gewann das Papier knapp 30 Prozent.