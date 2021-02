STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Am Montag startete der Euro-Bund-Future mit 177,36 Prozentpunkten deutlich über dem Niveau der Vorwoche und erreichte kurz darauf mit 177,42 Prozentpunkten sein bisheriges Wochenhoch. Im weiteren Wochenverlauf verlor der Euro-Bund-Future allerdings kontinuierlich an Wert und steht am Mittwochnachmittag bei 176,50 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,47%. In der Vorwoche lag die Rendite mit -0,55% deutlich tiefer. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt bei -0,02% und ist im Vergleich zur Vorwoche um elf Basispunkte gestiegen.

Anlegertrends

Griechenland begibt zehnjährige Anleihe

Griechenland begibt eine neue Anleihe (WKN A288H9) mit Fälligkeit zum 18.06.2031. Das Emissionsvolumen beträgt 3,5 Milliarden Euro. Der Zinssatz ist mit 0,75% festgelegt. Die erste anteilige Zinszahlung findet am 18.06.2021 statt, die weiteren Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für Griechenland ein BB- Rating. Bei einem aktuellen Kurs der Anleihe von 100,07% ergibt sich eine Rendite von 0,75%.