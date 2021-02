Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Deutsche Bank strebt auch 2021 Gewinn an Die Deutsche Bank will nach ihrem ersten Jahresgewinn seit 2014 auch im laufenden Jahr schwarze Zahlen schreiben. "Wir streben natürlich für 2021 einen Gewinn an", sagte Vorstandschef Christian Sewing am Donnerstag in einer Videokonferenz mit …