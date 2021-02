Sechs einfache Fragen, damit es im Betrieb rund läuft (FOTO)

Köln (ots) - Manchmal knirscht es im Team. Fehler werden gemacht. Es entstehen

gefährliche Situationen. Gerade in kleineren Unternehmen stellen sich

Verantwortliche oft die Frage, was sie tun können, wenn es nicht rundläuft.



"Hier hilft keine Anweisung und keine Standpauke", weiß Dr. Just Mields,

Arbeitspsychologe bei der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro

Medienerzeugnisse (BG ETEM). "Es muss etwas getan werden", so Mields, "um das

Übel an der Wurzel zu packen." Deshalb wurde bei der BG ETEM speziell für kleine

Betriebe bis 50 Mitarbeitende das Risikoposter entwickelt. Es ermöglicht ein

strukturiertes Gespräch über sechs sicherheitsrelevante Themen wie Fehlerkultur

oder Kommunikation. Im Team wird besprochen, wo man steht und vereinbart Ziele,

die gleich auf dem Poster festgehalten werden.







einen Tipp: "Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Am besten nimmt man sich immer

nur ein Feld pro Gespräch vor. Und wenn das Poster gut sichtbar im Betrieb

hängt, weiß auch jeder, was vereinbart wurde und was noch zu tun ist."



Unternehmen, die alle sechs Themen bearbeitet haben, werden als

kommmitmensch-Betrieb ausgezeichnet. Ein von der BG ETEM verliehenes Siegel

bestätigt ihren Erfolg sichtbar. Dazu schickt man einfach ein Foto des

bearbeiteten Posters per E-Mail an mailto:kultur@bgetem.de .



Bestellung



Das Risikoposter hat die Bestellnummer "RISIKOPLAKAT" und kann im Internet unter

http://www.bgetem.de , Webcode M21730856 bestellt werden. Mitgliedsbetriebe

erhalten bis zu zehn Plakate kostenfrei. Nichtmitglieder bezahlen pro Exemplar

einen Euro, zzgl. 3,50 Euro Versandkosten.



Hintergrund BG ETEM



Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für über vier Millionen

Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um

Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für

ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die

gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den

Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.



