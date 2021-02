DGAP-News ​​​​​​​Media and Games Invest erweitert die Führungsebene und das Board, um sich für ein schnelleres zukünftiges Wachstum aufzustellen Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 04.02.2021, 11:36 | 70 | 0 | 0 04.02.2021, 11:36 | DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Personalie

​​​​​​​Media and Games Invest erweitert die Führungsebene und das Board, um sich für ein schnelleres zukünftiges Wachstum aufzustellen



04.02.2021 / 11:36

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Media and Games Invest erweitert die Führungsebene und das Board, um sich für ein schnelleres zukünftiges Wachstum aufzustellen Die Online Games Unit von MGI zeigt ein starkes Wachstum und wird durch die jüngste Übernahme von KingsIsle zusätzlich gestärkt. Auch die synergetische Media Unit ist zunehmend wichtig für die Games Unit und zeigt auch extern ein starkes Wachstum über ihren digitalen Werbemarktplatz sowie Innovationen in Bereichen wie Connected-TV und Privacy & Identity

Aufgrund der hervorragenden Entwicklung und des Potenzials der Media Unit (unter der Marke "Verve Group") werden Sameer Sondhi, Chief Revenue Officer, und Ionut Ciobotaru, Chief Product Officer, in das Top-Management-Team der MGI berufen

Das Non-Executive Board wird mit Antonius Fromme, dem Chief Customer Experience Officer der Freenet AG, erweitert, der das Team um Medien- und Marketingexpertise ergänzt

Im Rahmen der weiteren Skalierung wird es Ergänzungen und Veränderungen des Top-Management Teams der MGI Games Unit geben 04. Februar 2021 - Media and Games Invest ("MGI" oder die "Gesellschaft", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse), gibt die Erweiterung des Top-Management-Teams und des Vorstands bekannt. Damit reagiert MGI auf das Gesamtwachstum der MGI Group und die deutlichen Wettbewerbsvorteile aus der Kombination der beiden Bereiche Online Games und Media. MGI's Media Unit unter der Marke Verve Group, die vor ca. 4 Jahren durch die Akquisition von Medienunternehmen wie Mediakraft, Applift, PubNative, Platform161 sowie der jüngsten Akquisition LKQD entstanden ist, zeigt ein starkes organisches Wachstum. Neben einem deutlichen Wettbewerbsvorteil für MGI's Games Unit entwickelt sich das Unternehmen zu einem bedeutenden Player im globalen Medienbereich. Die Verve Group hat in den vergangenen Jahren ihren Fokus auf die zukunftsorientierten Segmente Programmatic und Advertising-Technology mit einem starken Fokus auf das nachhaltige SaaS-Modell verlagert. Hauptwachstumstreiber für die Verve Group sind neben den Synergien und dem Mediavolumen in Kooperation mit der MGI Games Unit vor allem auch M&A. Dieses wird durch bereits mehr als 10 M&A-Transaktionen im Medienbereich seit 2016 unterstrichen (hinzu kommen weit über 20 Akquisitionen im Online Games Segment der MGI seit 2013). Der starke und innovative Tech-Fokus auf programmatische Werbung profitiert direkt von dem starken zugrunde liegenden organischen Wachstum der Werbetreibenden und Publisher der Verve Group. Seite 2 ► Seite 1 von 5



Diesen Artikel teilen Diskussion: Media and Games Invest Wertpapier

Media and Games Invest Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer