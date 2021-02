Anlegerverlag Cancom SE mit kräftigem Kursanstieg! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.02.2021, 11:32 | 42 | 0 | 0 04.02.2021, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Cancom SE ist heute im Bullenmodus. So schießt der Kurs rund acht Prozent in die Gewinnzone. Aktuell kostet der Titel damit 54,15 EUR. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder? Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2021 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn damit nimmt die Aktie die nächste Hürde. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Bei 51,05 EUR lag das bisherige Hoch. Bei Cancom SE geht es jetzt also besonders hoch her! Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Denn Leerverkäufer oder Trader, die Puts ins Auge gefasst haben, erhalten einen satten Rabatt. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung bestätigt. Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.



