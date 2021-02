Foto: finanzbusiness Märkische Bank erreichte in 2020 ein Kreditneugeschäft von 230 Millionen Euro Nachrichtenquelle: Finanz Business 41 | 0 | 0 04.02.2021, 11:33 | Davon waren 60 Mio. Euro Überbrückungskredite in der Corona-Pandemie. Die Kundeneinlagen wuchsen durch eine erhöhte Sparquote um 6,7 Prozent an. Laut Vorstandsvorsitzenden Hermann Backhaus sei durch die Pandemie das "letzte Fünkchen Hoffnung" auf eine Zinswende erloschen.

