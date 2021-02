Samcon stellt neue ex-geschützte CCTV-Videokameras für explosionsgefährdete Bereiche vor (FOTO)

Lohra-Altenvers (ots) - Als spezialisierter Hersteller explosionsgeschützter

Kameras bringt die hessische Firma Samcon mit der ExCam IPP1275 eine besonders

leichte, ultrakompakte IP-Überwachungskamera für hoch variable Einsatzbereiche

auf den Markt. Zudem stellt der Spezialhersteller eine explosionsgeschützte

Wärmebildkamera (ExCam IPP1280) und eine besonders ökonomische analoge

AHD-Kamera (ExCam miniTube) vor.



Die neuen ultrakompakten Videokameras ergänzen das bisherige Sortiment

explosionsgeschützter Kameras mit 48 mm Breite und 127 mm Länge um besonders

kompakte Modelle, die leicht und kostengünstig installiert werden können. Damit

wird Samcon zum Full-Stack Anbieter. Mit den flexibel kombinierbaren Geräten und

der einfachen Integration in ein Videomanagementsystem bleiben im

Samcon-Sortiment keine Einsatzbereiche im CCTV-Bereich für ex-gefährdete

Bereiche offen. Ob eine 700g leichte Thermografie-Kamera, ein High-Speed System

mit elektronischem Zoom sowie Fokus-Objektiv oder eine Highspeed Domekamera

benötigt wird - sichere Überwachung kommt von Samcon.





Produktvorteile der Ultrakompakt-SystemeDie ultrakompakten Kameras sind auch für temporäre und semi-stationäreEinsatzbereiche geeignet. Die wasserdichten, chemikalien- und ölresistentenModelle passen auch an Standorte, an denen für größere Geräte kein Platz ist undwenig Bewegungsfreiheit bei der Montage besteht.Trotz des kompakten Designs: Die ExCam IPP1275(https://www.samcon.eu/de/produkte/netzwerk/excam-ipp1275/) steht dabei inpunkto Leistung und Auflösung weniger kompakten Modellen in nichts nach. Sieübertrifft größere Modelle hier sogar in manchen Funktionsbereichen. So sorgtbeispielsweise die progressive Abtastung bei der ExCam IPP1275 dafür, dass dieKamera hochauflösende Bilder bewegter Objekten ohne Bewegungsunschärfe liefert.Die HDTV-Auflösung (1920 x 1080) und das leistungsstarke Varifokal-Objektivstellen sich allen Überwachungsaufgaben und schaffen zuverlässig sichereBereiche. Als modulare/geteilte Ex-Netzwerkkamera besteht die ExCam IPP1275 auseiner ultrakompakten Sensoreinheit zur Bilderfassung sowie der Haupteinheit zurBildverarbeitung. Integriert in die Haupteinheit sind Netzwerk- Stromanschlussund Speicherkarteneinschub.Ebenfalls neu im Produktportfolio ist Samcons erste eigene Wärmebildkamera, dieExCam IPP1280 (https://www.samcon.eu/de/produkte/netzwerk/excam-ipp1280/) . Siezeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie auch noch bei völligerDunkelheit Bilder liefert und somit unabhängig von externen Lichtquellen