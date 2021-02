Sind die Ölriesen bereit, Teil der Lösung im Kampf gegen den Klimawandel zu werden?

Aber die Party hat nun völlig unerwartete Gäste bekommen: die großen Ölkonzerne. Kann es wirklich sein, dass einige der größten Umweltverschmutzer der Welt bereit sind, sich dem Kampf gegen den Klimawandel anzuschließen?

An Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) ausgerichtete Anlagen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Daher hat diese Frage möglicherweise große Auswirkungen darauf, welche Unternehmen für einen Platz in einem nachhaltigen Portfolio in Frage kommen. Viele Ölkonzerne argumentieren nun, dass sie sehr wohl einbezogen werden sollten.