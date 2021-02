(Am Textanfang wurde ein Redigierrest entfernt.)



DANBURY/PULLACH (dpa-AFX Broker) - Der weltgrößte Gasekonzern Linde kommt durch die Corona-Pandemie bislang besser als erwartet. Nach einem Gewinnplus im dritten Quartal erhöhte Linde Anfang November die Messlatte für den Jahresgewinn, obwohl das Unternehmen im Mai noch wegen der weltweiten Corona-Krise sein Gewinnziel gekappt hatte. Zudem erhöht Linde die Dividende für das Schlussquartal und legt erneut ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm auf. Großes Potenzial sieht der Konzern im Geschäft mit so genanntem grünen Wasserstoff, das er kräftig ausbauen will. Zudem stellt der Konzern Weichen für eine Nachfolge für den derzeitigen Unternehmenschef Steve Angel. Die wichtigsten Punkte für das Unternehmen, was Experten sagen und wie es für die Aktie läuft.

DAS IST LOS BEI LINDE: