Altenholz (ots) - Dataport gehört zu den fünf besten IT-Arbeitgebern in

Deutschland. Im aktuellen Ranking des Nachrichtenmagazins Stern erreicht

Dataport innerhalb der IT-Branche Platz 5 und branchenübergreifend Platz 76 der

besten Arbeitgeber Deutschlands.



"Gerade jetzt, in der Corona-Krise, konnte Dataport seine Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter sowie Branchenbeschäftigte noch mehr von sich überzeugen. Das zeigt

das Arbeitgeberranking ebenso wie unsere internen Umfragen zum Arbeiten in der

Pandemie", sagt Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport.

"Unabhängig von der Krise wächst Dataport und sucht permanent Fachkräfte. Ihnen

bieten wir im wahrsten Wortsinne ausgezeichnete Arbeitsbedingungen, das macht

die Platzierung als fünftbester IT-Arbeitgeber Deutschlands deutlich."







eine Umfrage unter 47.500 Beschäftigten durchgeführt. Bewertungen von

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Beschäftigten der jeweiligen Branche

flossen zu je 50 Prozent in die Bewertung eines Arbeitgebers ein. Die zentrale

Frage lautete: Würden Sie diesen Arbeitgeber im Familien- oder Freundeskreis

weiterempfehlen? Der Fragebogen zum eigenen Unternehmen umfasste darüber hinaus

mehr als 50 Themen, darunter auch den Umgang mit der Pandemie. Aus allen

Faktoren wurde ein Wert zwischen 0 und 100 errechnet. Dataport erreichte 76,65

Punkte und verbesserte sich damit im Vergleich zur Vorjahresumfrage im

Gesamtranking um 21 Plätze.



Dataport selbst hat seine Beschäftigten im April, Mai und Oktober zum Arbeiten

in der Pandemie befragt. Aktuell läuft eine vierte Umfrage. Die Herbst-Umfrage

ergab, dass sich die große Mehrheit der knapp 2000 Befragten gut oder sehr gut

durch Dataport (99 Prozent) sowie durch direkte Vorgesetzte (92 Prozent)

informiert fühlt und mit der Kommunikation im Team zufrieden ist (96 Prozent).

Die Veränderungen des Arbeitsalltages durch digitales Arbeiten und Homeoffice

ergaben durchmischte Urteile: Ein knappes Drittel der Befragten (29 Prozent)

beschreibt ein Verschwimmen von Arbeit und Privatleben, rund drei von fünf

Befragten (64 Prozent) wiederum loben die höhere Zeitautonomie.



Dataport beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an acht

Standorten und erzielte 2020 einen Umsatz von voraussichtlich 894 Millionen

Euro.



https://www.dataport.de



Pressekontakt:



Britta Heinrich, Pressesprecherin

Dataport AöR

Billstraße 82

20539 Hamburg

E-Mail: mailto:Britta.Heinrich@dataport.de

Telefon: 040 42846-3047

Mobil: 0171 3342284



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118338/4829842

OTS: Dataport





