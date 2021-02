Investitionen der KfW in grüne Anleihen werden im Auftrag des Bundesumweltministeriums fortgesetzt

Frankfurt am Main (ots) -- Green-Bond-Portfolio der KfW hat Zielmarke von 2 Mrd. Euro erreichtIm Auftrag des Bundesumweltministeriums wird sich die KfW Bankengruppe auch inden nächsten Jahren als anspruchsvolle Investorin auf dem Green-Bond-Marktengagieren und so zur Weiterentwicklung dieses Marktsegments beitragen. GreenBonds sind ein wichtiges Instrument, um Kapital für den Übergang zu einerumweltgerechten und klimaneutralen Wirtschaft zu mobilisieren. Die KfW hathierzu seit 2015 ein Portfolio mit grünen Anleihen aufgebaut, das nun, nachErreichen der Zielmarke von 2 Mrd. Euro, auf einem Niveau von 2 bis 2,5 Mrd.Euro verstetigt werden soll. Die KfW wird bei ihren Investments auch weiterhinWert legen auf hohe Standards, etwa mit Bezug auf Transparenz und eine guteBerichterstattung über die Mittelverwendung und Wirkungen der finanziertenVorhaben. Künftig wird sie in ihre Anlageentscheidungen auch verstärkt dieAusrichtung der Emittenten selbst in puncto Klimaschutz und Nachhaltigkeiteinbeziehen.Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth: "Die Entwicklung in den letzten Jahrenzeigt: Das Interesse von Investoren an ökologisch nachhaltigen Finanzanlagen istgroß. Investoren, die ihre Mittel wirkungsorientiert anlegen möchten, benötigenein Angebot, das einem grünen Anspruch auch tatsächlich gerecht wird. Zugleichsind Green Bonds ein wichtiges Instrument zur Hebelung der immensen Mittel, diewir weltweit für den Übergang zu einer umweltgerechten und klimaneutralenWirtschaft mobilisieren müssen. Das Bundesumweltministerium unterstützt die KfWdaher darin, als Investorin auch künftig wirkungsvolle Akzente zu setzen füreine Festigung des Green-Bond-Marktes auf hohem Niveau."

Bernd Loewen, Kapitalmarktvorstand der KfW Bankengruppe: "UnserGreen-Bond-Portfolio hat die ursprüngliche Zielmarke von 2 Mrd. Euro erreicht.Wir freuen uns daher, unseren umfassenden Ansatz zur Entwicklung desGreen-Bond-Marktes auch künftig weiter zu verfolgen, als anspruchsvolleInvestorin und als eine der größten Emittentinnen weltweit. Green Bondsermöglichen den vertieften Dialog zwischen einer Vielzahl von Stakeholdern überdie notwendige Transition der Wirtschaft zur Klimaneutralität in 2050 - für dieMobilisierung des Kapitals ist dies essenziell. Um dieser umfassenden TransitionRechnung zu tragen, werden wir künftig noch stärker die gesamthafte Ausrichtungder Emittenten im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz in unsereInvestitionsentscheidungen integrieren."Die KfW fördert seit April 2015 im Auftrag des Bundesumweltministeriums Vorhabenfür Klimaschutz und -anpassung, Ressourcenschonung und Umweltschutz durchInvestitionen in Green Bonds. Grüne Anleihen haben sich alskapitalmarktbasiertes Instrument zur Finanzierung von Klima- undUmwelt-projekten etabliert. Sie tragen dazu bei, ökologische Nachhaltigkeit alsFaktor in Entscheidungsprozessen des Finanzsektors stärker zu verankern.Vielfältiges Engagement für qualitative MarktentwicklungDas Engagement der KfW für die qualitative Weiterentwicklung desGreen-Bond-Marktes ist vielfältig: Sie pflegt den Austausch mit verschiedenstenMarktteilnehmern und ist dabei Ansprechpartnerin für Green-Bond-Emittenten undandere Akteure im Green-Bond-Segment wie etwa Finanzintermediäre, Investoren,Nachhaltigkeitsrating-Agenturen und sonstige Stakeholder.Daneben macht sich die KfW auch in verschiedenen Initiativen stark. So hat sieihren Sachverstand im Rahmen der von der Europäischen Kommission einberufenenTechnischen Expertengruppe für nachhaltige Finanzierungen eingebracht. Diese hatin den Jahren 2019 und 2020 u.a. Empfehlungen für die Schaffung einesfreiwilligen EU Green Bond Standards ausgesprochen. Als Mitglied des ExecutiveCommittees und in Arbeitsgruppen der international anerkannten Green BondPrinciples arbeitet die KfW seit 2015 an der Fortentwicklung dieser freiwilligenLeitlinien zur Begebung von Green Bonds und weiteren Empfehlungen für einewissenschaftsbasierte, klimagerechte und nachhaltige Ausrichtung vonKapitalmarktaktivitäten mit.Service:Weitere Informationen zum Green-Bond-Portfolio der KfW finden Sie hier(https://www.kfw.de/s/denZDf1) .