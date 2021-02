--------------------------------------------------------------

Resilience Report 2021

https://ots.de/GIScG0

--------------------------------------------------------------



München (ots) - Nach der Krise ist vor der Krise, doch viele Unternehmen sind

nach eigener Einschätzung noch nicht auf die kommenden Herausforderungen

vorbereitet. Mehr als die Hälfte der Entscheider in Deutschland (53%) hält

gelegentliche Ereignisse von der Größenordnung einer weltweiten Pandemie in der

nahen Zukunft für wahrscheinlich. Doch nur rund ein Fünftel von ihnen ist

vollständig überzeugt, dass ihr Unternehmen darauf schnell und angemessen

reagieren kann, so das Ergebnis einer aktuellen Befragung von Deloitte. "So

manches Unternehmen hat seine Hausaufgaben in den Bereichen strategischer

Szenarioplanung, bei der Flexibilisierung von Arbeitsmodellen oder auch bei der

Diversifizierung seiner Lieferketten noch nicht gemacht", sagt Thomas Döbler,

verantwortlicher Partner für den Sektor Industrial Products und Construction bei

Deloitte. "Das muss sich ändern, denn die nächste Krise wird kommen."







vergangenen Jahres zwar von 18 Prozent (vor 2020) auf 22 Prozent (in 2020)

gestiegen, dieser Anstieg ist jedoch deutlich geringer als im globalen

Vergleich. Weltweit waren 30% der Befragten im Jahr 2020 vollständig der

Meinung, ihr Unternehmen könne schnell und angepasst reagieren, ein Anstieg von

neun Prozentpunkten. Für die Studie "Building The Resilient Organization. 2021

Deloitte Global Resilience Report", die in diesem Jahr die Reihe des "Industry

4.0 Readiness Report" fortsetzt, wurden im Juli, August und September 2020 mehr

als 2.200 Entscheider in 21 Ländern befragt. In Deutschland kamen 126 Executives

zu Wort.



Nachholbedarf vor allem im Personalbereich



Handlungsbedarf sehen sie vor allem beim Einsatz ihrer Mitarbeitenden: 46

Prozent der Befragten wollen hier in den kommenden Jahren flexible Möglichkeiten

entwickeln; weltweit haben das nur 32 Prozent der befragten Entscheider vor.

Auch die Weiterbildung ist ein offener Punkt. 38 Prozent wollen hier in den

kommenden Jahren mit Trainings- und Rotationsprogrammen aktiv werden, während

nur 33 Prozent der Entscheider weltweit Bedarf sehen. "Es zeigt sich, dass in

den Personalbereichen in Deutschland erheblicher Nachholbedarf besteht", so

Döbler. "Moderne Technologien einzusetzen ist vergleichsweise einfach, doch die

Belegschaft mitzunehmen auf dem Weg zu einem krisenfesten und zukunftsfähigen Seite 2 ► Seite 1 von 2



Die Zahl der Executives, die sich gut vorbereitet sehen, ist im Lauf desvergangenen Jahres zwar von 18 Prozent (vor 2020) auf 22 Prozent (in 2020)gestiegen, dieser Anstieg ist jedoch deutlich geringer als im globalenVergleich. Weltweit waren 30% der Befragten im Jahr 2020 vollständig derMeinung, ihr Unternehmen könne schnell und angepasst reagieren, ein Anstieg vonneun Prozentpunkten. Für die Studie "Building The Resilient Organization. 2021Deloitte Global Resilience Report", die in diesem Jahr die Reihe des "Industry4.0 Readiness Report" fortsetzt, wurden im Juli, August und September 2020 mehrals 2.200 Entscheider in 21 Ländern befragt. In Deutschland kamen 126 Executiveszu Wort.Nachholbedarf vor allem im PersonalbereichHandlungsbedarf sehen sie vor allem beim Einsatz ihrer Mitarbeitenden: 46Prozent der Befragten wollen hier in den kommenden Jahren flexible Möglichkeitenentwickeln; weltweit haben das nur 32 Prozent der befragten Entscheider vor.Auch die Weiterbildung ist ein offener Punkt. 38 Prozent wollen hier in denkommenden Jahren mit Trainings- und Rotationsprogrammen aktiv werden, währendnur 33 Prozent der Entscheider weltweit Bedarf sehen. "Es zeigt sich, dass inden Personalbereichen in Deutschland erheblicher Nachholbedarf besteht", soDöbler. "Moderne Technologien einzusetzen ist vergleichsweise einfach, doch dieBelegschaft mitzunehmen auf dem Weg zu einem krisenfesten und zukunftsfähigen