Blackhawk Growth erzielt monatliche Rekordeinnahmen in Höhe von 501.000 CAD

Vancouver, British Columbia – 4. Februar 2021 – Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR; FWB:0JJ; US-OTC:BLRZF) (das „Unternehmen“) freut sich, für den Monat Januar 2021 Rekordbruttoeinnahmen in Höhe von rund 501.000 CAD zu vermelden. Im Vergleich zu Dezember 2020 ist dies ein Anstieg von rund 30 Prozent. Die Rekordeinnahmen sind eine logische Fortsetzung der Erfolge diverser Beteiligungen in Blackhawks Portfolio.

Noble Line meldete für Januar 2021 Bruttoeinkünfte von 353.000 CAD (ungeprüft); dies ist eine Steigerung von 44 Prozent gegenüber dem Monat Dezember 2020.

Sac Pharma weist mit ungeprüften Bruttoeinnahmen von 148.000 CAD im Januar 2021 ebenfalls beachtliche Ergebnisse auf.

Für den Rest des ersten Quartals 2021 erwartet das Unternehmen weiteres Umsatzwachstum von Noble Line und Sac Pharma sowie Einkünfte von in Betrieb gehenden Portfoliogesellschaften.

Für Spaced Food werden die Produktgenehmigung und der Start der kommerziellen Produktion erwartet. In der LeichtMind-Klinik in Alberta, die zu Trip Pharma gehört, hat die Behandlung von Patienten am Standort Edmonton begonnen. Der Verkauf der COVID-19-Testkits wird mit der Expansion der Gesellschaft in die USA fortgesetzt.

Blackhawk freut sich zudem, die vollständige Begleichung eines 90.000-CAD-Darlehens bekannt zu geben, welches seit 2019 ausstand. Der Zahlungsausgleich wurde durch den Erhalt öffentlich handelbarer Aktien und Optionsscheine vom Schuldner erreicht.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Zahlen hinsichtlich der vom Unternehmen generierten Einkünfte und Gewinnspannen noch ungeprüft sind und auf Berechnungen der Geschäftsführung basieren. Die tatsächlichen, geprüften Ergebnisse können von den in dieser Mitteilung genannten abweichen.

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Industrie sowohl in Kanada als auch in den USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören SAC Pharma, Trip Pharma, Noble Hemp, Spaced Food und NuWave Foods. Nähere Informationen über Blackhawk erhalten Sie auf unserer Webseite unter: www.blackhawkgrowth.com.