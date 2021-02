Motive Partners & Clearlake Capital investieren mit InvestCloud in die nächste Generation der SaaS-Plattform für Vermögenslösungen

Von Motive Partners und Clearlake Capital beratene Fonds erwerben eine Mehrheitsbeteiligung an InvestCloud. Durch den Zusammenschluss von Finantix und Tegra118 entsteht ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Finanztechnologie für Vermögenslösungen mit einem Vermögen von über 4 Billionen US-Dollar auf seiner Plattform

NEW YORK und LOS ANGELES, 4. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Motive Partners („Motive"), eine spezialisierte Private-Equity-Firma, die sich auf Wachstums- und Buyout-Investitionen in Softwareunternehmen für Finanzdienstleistungen konzentriert, und Clearlake Capital Group, L.P. („Clearlake"), ein branchenfokussierter Investor, der Partnerschaften mit erstklassigen Management-Teams eingeht, indem er geduldiges, langfristiges Kapital für dynamische Unternehmen bereitstellt, gab heute die Übernahme von InvestCloud bekannt, einer modularen, unternehmensgerechten Software-Plattform für digitale Wealth- und Investment-Management-Lösungen. Motive Partners, Clearlake und von Motive Partners beratene Fonds haben eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von 80 % der Anteile an InvestCloud getroffen. Gleichzeitig wurde InvestCloud mit den bestehenden Motive Partners Portfoliounternehmen Finantix und Tegra118 zusammengeführt, um die nächste Generation der Software-as-a-Service („SaaS") Plattform für globale Vermögenslösungen zu schaffen, die von InvestClouds CEO John Wise geleitet wird. Die Strategie und Vision wird von einer geschätzten Gruppe von Co-Investoren geteilt, die sich aus einigen der größten Finanzinstitute der Welt zusammensetzt, darunter Accenture, Citi Ventures und Fiserv.

Die Vermögensverwaltungsbranche weist ein stetiges Wachstum und Investitionen von neuen und etablierten Anbietern auf. Dies bietet Chancen für disruptive Technologieunternehmen, die Branche zu digitalisieren und Marktanteile entlang der Wertschöpfungskette zu erobern. Heutzutage sind Softwarelösungen oft veraltet und zweckgebunden, wobei viele Punktlösungen nach Geografie, Prozess und Kategorie fragmentiert sind. Zu den Branchentrends gehört jedoch die Notwendigkeit, globale Kunden konsistent zu betreuen, die Interaktion zwischen Beratern und Kunden zu digitalisieren, Effizienz in Front- und Back-Office-Prozessen zu schaffen und integrierte Lösungen anzubieten, die alle Vermögenssegmente einschließlich der Bedürfnisse von Mass Affluent, High Net Worth und Ultra High Net Worth abdecken können.