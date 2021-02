Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) macht bereits 2 Mrd. USD Umsatz mit Wasserstoff und will das Vervierfachen in den nächsten Jahren. Und auch beim grünen Wasserstoff, der bisher stark unterrepräsentiert im H2-Umsatz ist, will man Zeichen setzen. Und jetzt setzt man Zeichen. In Südkorea. Mit einem der grössten Industriekonglomerate des Landes gemeinsam: Der Hyosung Corporation .

Linde & Hyosung Corp wollen ein umfangreiches Wasserstofffnetzwerk in Südkorea aufbauen, besitzen und betreiben

Und die Partner werden so einen wichtigen Anteil am erklärten Regierungsziel der Null-Emission in 2050 haben. In Südkorea wird an allen Fronten ein ehrgeiziges Wasserstoffprogramm umgesetzt und staatlich gefördert. Während die SK Group Anfang Januar hierfür eine 1,5 Mrd USD Beteiligung an Plug Power erwarb und mit den Amerikanern ein Joint Venture in Südkorea startet, arbeiten hier zwei Milliardenkonzerne zusammen und bringen ihre jeweilige Expertise ein.

Linde wird die grösste Flüssig-Wasserstoff Produktion Asiens aufbauen und ein landesweites Tankstellennetz

Mit einer täglichen Kapazität von 30 Tonnen H2 wird man genug Treibstoff für 100.000 Fahrzeuge liefern können und 130.000 Tonnen CO2 jährlich einsparen helfen. Und der Standort in Ulsan soll in seiner ersten Ausbaustufe 2023 in Betrieb gehen – fussend auf Linde’s H2-Verflüssigungstechnologie, die derzeit für 50% der weltweiten H2-Verflüssigung eingesetzt wird.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Linde den Flüssig-Wasserstoff verkaufen und verteilen über ein landesweites H2-Tankstellennetz, das die Partner gemeinsam aufbauen und betreiben wollen.

Wasserstoff ist der Antreiber für die Decarbonisierung Südkoreas – und Linde und Hyosung in Position 1

“Hydrogen has emerged as a key enabler of the global energy transition to meet the decarbonization goals set out in the Paris Agreement,” sagt B.S. Sung, President von Linde Korea. “The South Korean government has set ambitious targets for hydrogen-powered fuel cell vehicles and the widespread, reliable availability of liquid hydrogen will be instrumental to achieving these targets. We are excited to partner with Hyosung to develop the hydrogen supply chain in South Korea.”