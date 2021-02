Saudi-Arabien fährt öffentliches Leben wegen Corona wieder runter

RIAD (dpa-AFX) - Wegen eines erneuten Anstiegs der Corona-Neuinfektionen hat Saudi-Arabien das öffentliche Leben wieder stark eingeschränkt. Restaurants, Kinos, Sport- und Vergnügungszentren würden zunächst für zehn Tage geschlossen, teilte das Innenministerium der Staatsagentur SPA zufolge am Donnerstag mit. Hochzeiten und Konferenzen in Hotels und anderen privaten Räumen würden für 30 Tage ausgesetzt. Restaurants dürften Essen nur noch zum Mitnehmen anbieten. Die neuen Maßnahmen sollten am Donnerstagabend in Kraft treten.

Das Königreich hatte zuvor bereits seine Grenzen für Menschen aus 20 Ländern, darunter aus Deutschland, Italien und den USA, geschlossen. Diplomaten und Personal des Gesundheitswesens dürfen allerdings weiterhin einreisen.

In Saudi-Arabien wurden bislang mehr als 368 000 Infektionen mit dem Coronavirus und fast 6400 Todesfälle gemeldet. In den vergangenen Tagen wurden jeweils rund 200 bis 300 neue Fälle registriert. Im Vergleich zu Anfang Januar sind das fast doppelt so viele tägliche Neuinfektionen.

Im Sommer war das Land mit seinen 34 Millionen Einwohnern besonders schwer von der Corona-Pandemie getroffen worden. Bis zu 4900 neue Infektionen wurden täglich registriert. Nach teils strikten Beschränkungen im öffentlichen Leben waren die Zahlen der Neuinfektionen seit Juli aber rückläufig./jot/DP/jha