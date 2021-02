Köln (ots) - Aktuelle Studie "Nachhaltigkeit im Fokus" des

Marktforschungsinstituts Rothmund Insights untersucht Motive, Verhaltensweisen

und Wünsche der Verbraucher zum Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Produkte



Die große Mehrheit der Verbraucher (89%) wünscht, dass Unternehmen in Zukunft

nachhaltiger und umweltgerechter wirtschaften. Zugleich wächst die Zahl

derjenigen Konsumenten, die bereit sind, für ein nachhaltigeres Leben auf ein

Stück Komfort zu verzichten und für nachhaltige Angebote wo notwendig auch etwas

mehr zu bezahlen. Aktuell macht diese Zielgruppe der "Aktiv

Nachhaltigkeitsbewussten" bereits 42 Prozent aller Verbraucherinnen und

Verbraucher in Deutschland aus - Tendenz steigend. Die Corona-Krise hat diese

Entwicklung zusätzlich verstärkt. Für Unternehmen ergeben sich daraus zahlreiche

neue Potenziale; zugleich neue Anforderungen für die Produktentwicklung und

Kommunikation.





Dies sind Ergebnisse aus der heute veröffentlichten Studie "Nachhaltigkeit imFokus - Motive, Verhalten und Wünsche der Verbraucher" desMarktforschungsinstituts Rothmund Insights aus Köln. Über 1.000Haushaltsentscheider zwischen 18 und 70 Jahren wurden repräsentativ zu ihrennachhaltigkeitsbezogenen Verhaltensweisen und Einstellungen befragt. Mit über 30nachhaltigkeitsbewussten Haushaltsentscheidern wurde zudem über einen Zeitraumvon 14 Tagen in einer Marktforschungs-Community eine vertiefendequalitativ-psychologische Untersuchung durchgeführt. Detailliert analysiertwurden auch spezifische Nachhaltigkeits-Anforderungen der Verbraucher anUnternehmen unterschiedlicher Branchen (Handel, Mobilität, Energie, IT &Telekommunikation, Versicherungen, Banken und Health Care).Nachhaltigkeitsbewusste Verbraucher sind optimistischer, agiler undzukunftsorientierterAktiv nachhaltigkeitsbewusste Verbraucher kommen demnach - entgegen manchgängiger Klischees - aus der Mitte und Breite der (Konsum-)Gesellschaft.Soziodemographisch unterscheiden sich diese kaum von Otto Normalverbraucher(Alter, Geschlecht, Einkommen, Stadt/Land etc.). Deutlich verschieden isthingegen ihr psychologisches Profil: Nachhaltigkeitsbewusste Verbraucher sind imVergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt deutlich optimistischer und stärkerhandlungs- und zukunftsorientiert. Im Konsumverhalten zeigt sich zudem einesignifikant höhere Bereitschaft, auf Komfort und Bequemlichkeit zu verzichtenund - sofern als notwendig erkannt - für nachhaltige Produkte auch etwas mehr zubezahlen.Nachhaltigkeitsbewusstsein zeigt sich dabei als Grundhaltung, die sich durchalle Lebens- und Konsumbereiche zieht. Grundlegende Motive sind:Selbstwirksamkeit und Kontrolle, zugleich Neugier und ein starker