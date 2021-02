Münster (ots) -



- Digitale Transformation des Schadenmanagements mit enormen Potenzial

- Für Endkunden wichtiger Service wird immer noch vernachlässigt

- Konsequenz in der Umsetzung und eine bessere Nutzung neuer Technologien

notwendig



Das Schadenmanagement rückt zunehmend in das Zentrum der

Digitalisierungsbestrebungen deutscher Versicherer. Das zeigt eine aktuelle

Studie des Digitalisierungsexperten Eucon und der Managementberatung zeb. So hat

die Mehrheit der Versicherer bereits eine Digitalstrategie etabliert und mit

ihrer Geschäftsstrategie abgestimmt. Dennoch bleibt der Handlungsbedarf bei der

ganzheitlichen End-to-End-Digitalisierung und der Integration aller

Prozessbeteiligten trotz einer Vielzahl von digitalen Initiativen groß. In der

Folge erreichen nur wenige Unternehmen den Reifegrad eines durchgehend

digitalisierten Versicherers im Schadenmanagement ("Digital Leader"). Die

Studienautoren stellten zudem fest, dass besonders in den Bereichen Künstliche

Intelligenz (KI) und Data Analytics bisher nicht gehobenes Potenzial schlummert.

Hier müssen Versicherer ihre digitalen Kompetenzen weiter ausbauen, um ihren

Kunden einen einfachen und schnellen Schadensabwicklungsprozess anbieten zu

können. Nur so können sie selbst wettbewerbsfähig bleiben, Bestandskunden halten

und Neukunden gewinnen.







Versicherer müssen umdenken, Fragmentierungen auflösen und gemeinschaftlich neue

Standards für die Branche anbieten. Gelingt dies, können bisher kaum

digitalisierte Bereiche im Schadenmanagement viel schneller und effizienter

umgebaut werden."



Corona beschleunigt Digitalisierung an der Kundenschnittstelle



Die Studie zeigte, dass die Digitalisierungsvorhaben der deutschen Versicherer

hinsichtlich der Schadenübermittlung durch die Kontaktbeschränkungen zur

Einschränkung der Corona-Pandemie noch einmal beschleunigt wurden: Digitale

Tools, mit denen Versicherungsnehmer Schadenfälle melden und aufnehmen können,

bieten inzwischen 84 Prozent der befragten Versicherer an. Bei knapp jedem

fünften von ihnen können Versicherungsnehmer ihre Schadenfälle bereits

vollständig digital übermitteln. Etliche Versicherer haben die Digitalisierung

von Schadenmeldung und -feststellung angestoßen oder intensiviert. Versicherer,

die diese digitalen Instrumente nicht einsetzen, müssen aufpassen, nicht den

Anschluss zu verlieren.



Niedriger ist der digitale Reifegrad der befragten Versicherer hingegen im

Bereich der digitalen Services und Kanäle zur transparenten Kommunikation des

Bearbeitungsstatus. Schadenstatus-Tracking - ähnlich der Sendungsverfolgung von Seite 2 ► Seite 1 von 3



