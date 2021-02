Gutachten Aktionsrat Bildung "Nachhaltigkeit im Bildungswesen" - vbw fordert stärkeren Ausbau der Bildung für nachhaltige Entwicklung

München (ots) - Der von der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

initiierte Aktionsrat Bildung hat sein neues Gutachten "Nachhaltigkeit im

Bildungswesen - was jetzt getan werden muss" vorgestellt. Darin appelliert das

unabhängige Gremium renommierter Wissenschaftler*innen dafür, Bildung für

nachhaltige Entwicklung in allen Lernphasen zu stärken. "Das Thema

Nachhaltigkeit ist, angestoßen durch das Engagement der Jugend, auf der

politischen und gesellschaftlichen Agenda nach oben gerückt. Für eine sachliche

Debatte ist es wichtig, Wissen über Hintergründe zu vermitteln und

Orientierungshilfe zu geben. Hier ist unser Bildungssystem noch mehr gefordert",

so vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Lenzen, Vorsitzender des Aktionsrats Bildung betont:

"Es nutzt wenig, der nachwachsenden Generation Angst vor der Zukunft zu machen.

Angst ist ein schlechter Ratgeber, Wissen, Einsicht und nachhaltiges Handeln als

eine Art zweiter Natur dagegen ein guter. Der psychologische Aspekt spielt bei

Bildung zur nachhaltigen Entwicklung somit eine große Rolle".







Wissensvermittlung beschränken. Aufgabe von Bildungseinrichtungen ist es

vielmehr, Kinder und Jugendliche zum eigenständigen Handeln und Gestalten zu

befähigen", sagt Aktionsratsmitglied Prof. Dr. Olaf Köller. Im Gutachten kommt

der Aktionsrat Bildung zu dem Schluss, dass Unterrichtsinhalte zum Thema

nachhaltige Entwicklung inhaltlich mehr in die Tiefe gehen und stärker auf den

Erwerb von Handlungskompetenz abzielen müssen. Denn nach Ansicht des

Expertengremiums gelangen Schüler*innen vor allem auf der Grundlage direkter

Erfahrungen zu einer Einstellung, die sich auch auf ihr eigenes Verhalten

auswirkt.



Um innovative Ansätze für Unterricht in Nachhaltigkeit zu entwickeln und Wissen

und Handeln der Schüler*innen in Einklang zu bringen, hat die vbw im Rahmen der

Stiftung Bildungspakt Bayern einen Modellversuch angestoßen, der noch in diesem

Jahr starten soll. Darüber hinaus tritt die vbw dafür ein, an allen

allgemeinbildenden Schulen im Freistaat jährliche Projektwochen zum Thema

Nachhaltigkeit einzuführen, wie dies bereits für den Bereich "Alltagskompetenz"

verankert ist. "Man muss den Kindern und Jugendlichen im Unterricht Gelegenheit

geben, nachhaltiges Handeln selbst zu erproben und auf diese Weise positive

Verhaltenserfahrungen zu sammeln und für sich selbst anzunehmen", so Brossardt.



Das Gutachten steht unter http://www.vbw-bayern.de zum Download bereit.



