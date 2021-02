FRANKFURT (dpa-AFX) - Uneinheitlich haben am Donnerstag die Automobilaktien im Dax tendiert. Während Continental von einer Kaufempfehlung der Bank of America profitierten und um 1 Prozent zulegten, bauten Daimler mit dem Börsengang der Lastwagensparte die Vortagesgewinne um 1,2 Prozent aus. BMW büßten dagegen 1,6 Prozent ein und Volkswagen 1 Prozent.

Bei Daimler erhöhten angesichts des Börsengangs der Lkw-Sparte etliche Banken und Investmenthäuser die Kursziele. Das verhalf den Aktien zu einem neuen Kurshoch seit Mai 2018. Zudem hatte die Aktie am Vortag nach der Bekanntgabe der Lkw-Pläne den Widerstand bei 60 Euro überwunden, an dem sie in den vergangenen Wochen mehrfach abgeprallt war.

BMW-Aktien fielen im Vergleich zu denen des Kontrahenten Daimler am Donnerstag weiter zurück: Während sich Daimler vom Tief des Corona-Crash im März 2020 bereits mehr als verdreifacht haben, haben sich BMW in diesem Zeitraum "nur" nahezu verdoppelt./bek/mis