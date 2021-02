Electreon gewinnt eine Ausschreibung für die Bereitstellung von Straßenladetechnik für ein von der deutschen Regierung finanziertes Projekt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ziel des Projekts ist es, eine wirtschaftliche und funktionale Lösung für dasinduktive Laden von Elektrofahrzeugen während der Fahrt zu entwickeln. DasProjekt wurde von der deutschen Bundesregierung mit 1,9 Millionen Eurofinanziert.ElectReon wird als Unterauftragnehmer das Projekt mit seiner führendenkabellosen dynamischen Ladetechnologie versorgen, sowie verschiedeneProjektaufgaben leiten und unterstützen. Im Rahmen des Projekts wird ElectReonseinen drahtlosen Fahrzeugempfänger in ein Elektrofahrzeug von Volkswagenintegrieren, das auf der Electric Road getestet werden soll.Einige Tochtergesellschaften der globalen Vinci-Gruppe sind Teil des Konsortiums- EUROVIA Deutschland wird die Aufgabe des Straßenbaus übernehmen, dasDigitalunternehmen VIA IMC wird das Projekt leiten und Omexom wird die Aufgabedes Netzanschlusses übernehmen. Volkswagen wird den Bereich Fahrzeug und dieUniversität Braunschweig den Bereich Straßenmaterialien und Alterung leiten.Das Projekt konzentriert sich auf die Prüfung von Themen wie Straßenintegrität,Anschluss an eine erneuerbare Energiequelle, die Abrechnungsschnittstelle unddie Integration der Systeme in die Fahrzeuge sowie auf die Analyse verschiedenerBusiness Cases für den deutschen Mobilitätsmarkt. Die kabellose Elektrostraßewird auf der DuraBASt, der nationalen Testanlage für Straßenfahrzeuge, in derNähe von Köln gebaut.Darüber hinaus kündigte das Unternehmen die Gründung einer lokalenTochtergesellschaft in Deutschland an, da die deutschen Behörden die Entwicklungder drahtlosen elektrischen Straßentechnologie zunehmend unterstützen. Dasaktuelle Projekt reiht sich ein in die weiteren Kooperationen des Unternehmensin Deutschland mit Eurovia und mit dem führenden Energiekonzern EnBW. Diedeutsche Niederlassung von Electreon wird von Dr. Andreas Wendt geleitet, der in