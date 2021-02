Starker News Release Flow und hohes Marktmomentum. Sind die Papiere der Eat Beyond Global Holdings auf dem Weg zu alten und neuen All-Time-Highs? Die Aktie der Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) erfreut seit Wochen die Investorengemeinde diesseits und jenseits des Atlantiks. Derzeit nimmt das Papier wieder Anlauf in Richtung der All-Time-Highs bei 3 Euro. Der derzeitige Newsflow und das Markt-Momentum signalisieren, dass diese Marke auch bald erreicht werden könnte.

Kürzlich teilte das Unternehmen mit, dass Eat Beyond im Jahr 2021 eine von der NFL Alumni Association (NFLA), Esports Television (ESTV) und der American Cancer Society organisierte offizielle Superbowl-Veranstaltung sponsern wird: die Madden The Yard Legends Challenge.

Ab Mittwoch bis einschließlich Sonntag finden hier täglich Veranstaltungen statt ; die Palette reicht von Gaming-Turnieren über Netzwerk-Events und TV-Übertragungen bis hin zu umfangreichen Social-Media-Interaktionen. Die Veranstaltungen werden auf Esports TV per Livestream übertragen und in zahlreichen Kanälen wie Amazon Fire, Samsung TV, Roku TV, etc. verbreitet.

Die Teilnehmer werden das bekannte Football-Videospiel Madden spielen. Unter die Teilnehmer reihen sich namhafte Vertreter der MLB, NFL, WNBA, MLS, bekannte Athleten und andere Persönlichkeiten, darunter auch der Superbowl-Champion und ehemalige New England Patriot-Star Shane Vereen, der vierfache Pro Bowl-Star und Runningback der Green Bay Packers Ahman Green, der ehemalige Chicago Bear Brock Vereen, der MLB-Outfielder Kyle Tucker sowie zahlreiche weitere Sportpromis.

"Wir erwarten über 20 prominente Persönlichkeiten, die im Laufe der Woche zu den Veranstaltungen stoßen und sich live an den Spielen beteiligen werden." weiß Patrick Morris, CEO von Eat Beyond.

"Für Eat Beyond ist dies eine hervorragende Gelegenheit, um über den E-Sport mit der Bevölkerungsgruppe der Generation Z in Kontakt zu treten. Immer mehr bekannte und erfolgreiche Athleten haben sich in den letzten Jahren für eine pflanzliche Ernährung entschieden. Wir sind daher überzeugt, dass dieses Publikum Eat Beyonds Präsenz während der Events positiv aufnehmen wird und gerne mehr über unser Firmenportfolio erfahren möchte.Eat Beyond wird sich bei den Veranstaltungen in Form von Werbeeinschaltungen während der Spiele, Werbespots, Social-Media-Features etc. in Erscheinung treten."