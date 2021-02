HAUCK & AUFHÄUSER belässt CANCOM auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe beachtliche Eckdaten für das vierte Quartal präsentiert, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei nehme der Investitionszyklus gerade erst an Fahrt auf./mf/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 08:54 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2021 / 08:57 / MEZ