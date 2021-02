Seite 2 ► Seite 1 von 2

Essen (ots) - Ästhetisches Design und beeindruckender Sound: KEF präsentiert denMu3 Noise Cancelling True Wireless-Kopfhörer . Die kabellosen In-Ears wurden vombritischen Visionär und Industriedesigner Ross Lovegrove designt und vom KEFAkustik-Team entwickelt, um einen unverfälschten und hochauflösenden Klang zuliefern. Der neue Mu3-Kopfhörer bietet Musikliebhabern die Freiheit, jede Note,jedes Wort, jedes Detail zu hören - egal ob auf dem Weg zur Arbeit, imFitnessstudio oder Zuhause auf dem Sofa. Der Mu3 Wireless-Kopfhörer ist zurMarkteinführung in den kommenden vier Wochen exklusiv nur überhttp://www.kef.com (OVP 299,00 Euro), danach im regulären Handel, erhältlich.Die Audioperformance der Mu3-Kopfhörer profitiert von der speziell abgestimmtenActive Noise Cancellation-Technologie von KEF. Sie ermöglicht es, Außengeräuschezu eliminieren, ohne die Details zu beeinträchtigen, die die Musik zum Lebenerwecken. Die Mu3 liefern den unvergleichlichen charakteristischen Klang vonKEF. Jedes der skulpturalen Gehäuse der Mu3 enthält einen dynamischen8,2-mm-Vollbereichstreiber, der vom KEF-Ingenieurteam fachmännisch akustischabgestimmt wurde, um einen außergewöhnlich dynamischen und gut ausgewogenenKlang mit satten Mitten, detaillierten Bässen und knackigen Höhen zu liefern.Jede Nuance und Subtilität der Aufnahme kommt beim Hören großartig zur Geltung.Um sicherzustellen, dass die Mu3-Kopfhörer so gut aussehen, wie sie klingen, hatKEF erneut mit Ross Lovegrove zusammengearbeitet, dem Designer der ebenfalls dieikonische KEF MUON und auch die Bluetooth-Lautsprecher KEF MUO designt hat. RossLovegrove, der für seinen innovativen Ansatz und seine fließenden, skulpturalenFormen bekannt ist, verleiht dem Klang eine neue Dimension. Durch ein Design,das sowohl Schönheit als auch technologischen Einfallsreichtum umfasst, istLovegroves laufende Zusammenarbeit mit KEF eine Übung in ästhetischer undtechnischer Exzellenz.Die Mu3-Kopfhörer mögen klein sein, aber ihr skulpturales Aussehen bietetRaffinesse in kompakten Abmessungen. Die reine und klare Ästhetik ergänzt dieDesignphilosophie von KEF perfekt. Bei großartigem Design geht es um mehr alsnur Stil; die Mu3-Kopfhörer bieten Qualität und zeitgleich perfekte Ergonomie.Die Mu3-Kopfhörer sitzen dank ihrer intelligenten Gewichtung perfektausbalanciert im Ohr, sodass sie nicht herausfallen können. Eine umfassendeAnalyse verschiedener Ohrformen und -größen hat zur Entwicklung von vier leichtunterschiedlich großen Ohrstöpseln geführt, die so konzipiert sind, dass sie auf