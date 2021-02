Astra wird durch die Fusion mit Holicity das erste börsennotierte Raumfahrtunternehmen an der NASDAQ

Astra, das bisher schnellste privat finanzierte Unternehmen überhaupt, das die Fähigkeit zum orbitalen Raketenstart unter Beweis gestellt hat, und Holicity Inc. (NASDAQ: HOL) („Holicity“), ein Akquisitionszweckunternehmen (Special Purpose Acquisition Company, SPAC), gaben heute eine endgültige Vereinbarung über einen Geschäftszusammenschluss bekannt, die dazu führen wird, dass Astra ein börsennotiertes Unternehmen wird. Die Transaktion spiegelt einen impliziten Pro-forma-Unternehmenswert für Astra in Höhe von etwa 2,1 Milliarden USD wider. Nach Abschluss der Transaktion wird ein Barerlös von bis zu 500 Mio. USD erwartet, einschließlich bis zu 300 Mio. USD an Barmitteln, die auf einem Treuhandkonto von Holicity gehalten werden, und einer PIPE in Höhe von 200 Mio. USD, die von Fonds und Depots geleitet wird, die von BlackRock gemanagt werden.

„Diese Transaktion bringt uns unserer Mission einen Schritt näher, das Leben auf der Erde vom Weltraum aus zu verbessern, indem wir unseren Plan, täglichen Zugang zum unteren Erdorbit von jedem Ort der Erde aus zu ermöglichen, in vollem Umfang finanzieren“, sagte Chris Kemp, Gründer, Vorsitzender und CEO von Astra.