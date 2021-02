Wie werden die riesigen Mengen grünen Wasserstoffs transportiert werden?

Hier springt Ballard Power ein, die heute eine Kooperation und ein MoU mit Global Energy Ventures. Diese ASX-notierte Gesellschaft liefert Schiffs-Transportlösungen für Treibstofftransporte von der Förder- oder Produktionsregion zum Verbraucher.

Gemeinsam will man einen brennstoffzellen-betriebenen Tanker entwickeln für den Transport von grünen Wasserstoff. Für den kleineren Prototypen wäre eine Brennstoffzelle unter 10 MW ausreichend, die späteren – grösseren – Tanker würden eine Leistung von ungefähr 26 MW benötigen, um rund 2.000 Tonnen komprimierten Wasserstoff zu transportieren.

Hierbei wäre der Partner Global Energy Ventures für Entwurf, Bau, Finanzierung und Betrieb des Prototyps verantwortlich. Und Ballard würde ein passendes Brennstoffzellensystem für den H2-Tanker/Transporter fussend auf seiner FCwaveTM Technologie anpassen und bei der Installation auf dem Schiff behilflich sein. Und Treibstoff des Schiffes würde aus dem transportierten H2 entnommen. Es entfallen also “Treibstofftanks” oder zusätzliche Lagerplätze.

H2-Transporte wären so ebenfalls CO2-neutral

Mit der Perspektive zufrieden äussert sich Martin Carolan, Executive Director vonGlobal Energy Ventures: “This MOU is a significant step in our development of the Company’s C-H2 Ship, with hydrogen fuel cells now at the forefront of zero-emission technologies for shipping. We look forward to working with Ballard on the development of the C-H2 Ship’s fuel cell system and power requirements in line with our development program for a compressed shipping solution for hydrogen marine transport at scale.”