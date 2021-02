---------------------------------------------------------------------------

CureVac erweitert Phase 1-Studie seines RNA-Kandidaten CV8102 beim fortgeschrittenen Melanom



- Empfohlene Dosis für CV8102 ermittelt; Studienerweiterung soll Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit bestätigen



- Fokus auf Melanom in fortgeschrittenem Stadium als Indikation mit hohem medizinischem Bedarf



TÜBINGEN, Deutschland / BOSTON, USA - 4. Februar 2021 - CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Studien eine neue Klasse von transformativen Medikamenten auf der Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, hat heute die Erweiterung der laufenden klinischen Phase 1-Studie mit seinem führenden RNA-basierten Krebstherapie-Kandidaten CV8102 bekanntgegeben. Erste Ergebnisse des Dosis-Eskalationsteils der Phase 1-Studie bei vier verschiedenen Tumorarten wurden 2020 im Rahmen der Konferenz der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) vorgestellt. CV8102 zeigte vielversprechende Hinweise auf Wirksamkeit nach intratumoraler Anwendung als Einzelwirkstoff sowie in Kombination mit einer systemischen Anti-PD-1-Antikörper-Behandlung. Bei mehreren Patienten konnte durch die lokale Injektion in den Tumor eine systemische Immunantwort mit Rückbildung nicht-injizierter Metastasen beobachtet werden. Mit der Erweiterung der Phase 1-Studie soll die Sicherheit, die Verträglichkeit und die Wirksamkeit der empfohlenen CV8102-Dosis von 600 µg bei Patienten mit Melanom in fortgeschrittenem Stadium bestätigt werden, bevor sie in Phase 2-Studien weiter geprüft wird. Darüber hinaus wird die Studienerweiterung die Wirkung von CV8102 auf Immunmarker im Blut und Tumorgewebe untersuchen, wodurch zusätzliche Erkenntnisse über die Wirkungsweise von CV8102 gewonnen werden sollen.

"Die ersten klinischen Daten haben gezeigt, dass unser RNA-Immunmodulator CV8102 eine systemische Immunantwort gegen den Tumor auslösen kann, die nicht nur die injizierte Läsion, sondern auch Metastasen in anderen Bereichen des Körpers angreifen kann", erklärt Ulrike Gnad-Vogt, Senior Vice President Area Head Oncology bei CureVac. "Wir erwarten, dass wir durch die Studienerweiterung weitere Erkenntnisse zu Wirksamkeit und Wirkmechanismus bei Patienten mit fortgeschrittenem PD-1-refraktärem Melanom gewinnen werden - einer Indikation, mit hohem medizinischen Bedarf für neue Therapien. Wir freuen uns, mit diesem wichtigen Schritt für CV8102 das therapeutische Potenzial immunstimulierender RNA in der Onkologie noch umfassender auszuschöpfen."