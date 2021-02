FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem ersten Jahresgewinn seit 2014 will die Deutsche Bank auch im laufenden Jahr schwarze Zahlen schreiben. "Wir streben natürlich für 2021 einen Gewinn an", sagte Konzernchef Christian Sewing am Donnerstag in Frankfurt. Der Vorstand sei zuversichtlich, dass ein erheblicher Teil des Zuwachses bei den Erträgen 2020 sich als nachhaltig erweisen werde. "Auch ein wirklich sehr guter Start ins neue Jahr hat uns in dieser Zuversicht für unser Geschäft ganz und gar bestärkt", sagte Sewing.

Für die Deutsche-Bank-Aktie ging es am Donnerstag trotz der positiven Nachrichten abwärts. Nach einem Kurssprung am Morgen lag das Papier zur Mittagszeit mit 0,77 Prozent im Minus bei 8,662 Euro und gehörte damit zu den schwächsten Werten im Dax .

Branchenexperten zeigten sich von den Geschäftszahlen zwar eher positiv überrascht. So sprach Analyst Kian Abouhossein von der US-Bank JPMorgan der Deutschen Bank mit Blick auf die Kostenentwicklung und die Risikovorsorge für gefährdete Kredite zwar sein "vollstes Vertrauen" aus. Allerdings bezweifelt er, dass sich die Erträge der Bank etwa im Handel mit Anleihen bis zum Jahr 2022 so gut entwickeln wie von der Bank in Aussicht gestellt.

Nach fünf Verlustjahren in Folge und einem tiefgreifenden Konzernumbau seit 2019 hat Deutschlands größtes Geldhaus ausgerechnet im Jahr der Corona-Krise die Trendwende geschafft. Der angestrebte Vorsteuergewinn fiel 2020 mit etwas über einer Milliarde Euro noch besser aus als vom Vorstand erwartet und auch unter dem Strich standen schwarze Zahlen: Die Bank weist 624 Millionen Euro Überschuss aus. Davon müssen unter anderem noch Zinszahlungen an die Inhaber bestimmter Anleihen abgezogen werden, sodass auf die Aktionäre des Dax-Konzerns 113 Millionen Euro Gewinn entfällt.

"Die Phase des intensivsten Umbaus" sei 18 Monate nach der Strategie-Ankündigung abgeschlossen, bilanzierte Sewing. "Nach diesen sechs Quartalen haben wir bereits 85 Prozent der Umbaubelastungen hinter uns gelassen." Die Bank sei "nachhaltig profitabel", der Vorstand "zuversichtlich, dass der insgesamt positive Trend 2021 auch in diesen schwierigen Zeiten anhält".

Das gute Abschneiden 2020 verdankt das Institut vor allem dem Kapitalmarktgeschäft, in dem es in der Vergangenheit immer wieder Auswüchse und in der Folge teure Rechtsstreitigkeiten gegeben hatte. Sewing hat den Bereich neu aufgestellt. Aus dem weltweiten Aktienhandel etwa zog sich die Deutsche Bank ganz zurück.