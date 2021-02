CureVac kündigt die vollständige Ausübung der Option der Zeichner zum Kauf weiterer Stammaktien an

TÜBINGEN, Deutschland / BOSTON, USA - 4. Februar 2021 - CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC) ("CureVac" oder das "Unternehmen"), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Studien eine neue Klasse von transformativen Medikamenten auf der Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute bekannt, dass die Zeichner des zuvor angekündigten und am 1. Februar 2021 abgeschlossenen Angebots, die Option für zusätzliche 750.000 Stammaktien vollständig ausgeübt haben. Der Emissionspreis liegt bei 90 US-Dollar pro Stammaktie abzüglich der Zeichnungsrabatte und Provisionen. Nach Abschluss und Inkrafttreten der Optionsausübung stieg die Gesamtzahl der durch das Unternehmen verkauften Stammaktien in dem Zeichnungsangebot auf insgesamt 5.750.000. Dies summiert sich zu einem Gesamtbruttoerlös für das Unternehmen in Höhe von rund 517,5 Mio. US-Dollar vor Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen und der geschätzten, vom Unternehmen zu zahlenden Emissionskosten.

BofA Securities, Jefferies und Evercore ISI agierten als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot, während UBS Investment Bank, Guggenheim Securities, Berenberg und Kempen & Co für das Angebot als passive Book-Running-Manager tätig waren.

Eine Registrierungserklärung in Bezug auf diese Wertpapiere wurde von der Securities and Exchange Commission ("SEC") am 27. Januar 2021 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgte nur mittels eines Prospekts. Ein Exemplar des entsprechenden endgültigen Prospekts kann kostenlos auf der Website der Securities and Exchange Commission ("SEC"), www.sec.gov, unter EDGAR abgerufen werden. Alternativ kann ein Exemplar des endgültigen Verkaufsprospekts von BofA Securities, Inc. bezogen werden, zu Händen: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefonisch unter +1 800 299-1322 oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com; Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter +1 877 821-7388 oder per E-Mail unter Prospectus_Department@Jefferies.com ; und Evercore Group L.L.C., zu Händen: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055 oder telefonisch unter +1 888 474 0200 oder per Email unter ecm.prospectus@evercore.com.