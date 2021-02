THE MARY KAY FOUNDATIONSM GIBT ERSTEN DEUTSCHEN EMPFÄNGER DES GLOBALEN POSTDOKTORANDENSTIPENDIUMS ZUR ERFORSCHUNG VON HEILMITTELN FÜR BEI FRAUEN AUFTRETENDE KREBSERKRANKUNGEN BEKANNT

The Mary Kay Foundation SM , jahrzehntelang führend bei der Mission, bei Frauen auftretende Krebsarten zu eliminieren, ist stolz darauf, den ersten Empfänger des neuen International Postdoctoral Scholars in Cancer Research Fellowship in Deutschland bekannt zu geben. In Zusammenarbeit mit dem Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center am UT (University of Texas) Southwestern Medical Center in Dallas, Texas, USA, wird das einjährige Postdoktorandenstipendium an den Strahlenbiologen und Immunologen Dr. Sebastian Diegeler, PhD, aus Deutschland, vergeben.

Dr. Diegeler schließt sich einem interdisziplinär kollaborierenden Team mit anderen Forschern an und legt dabei seinen persönlichen Fokus auf Immunstrahlung und Krebsbiologie. Sein Mentor ist Dr. Todd Aguilera, ein Professor der Radioonkologie an der UT Southwestern in Dallas. Dr. Diegeler verfügt über umfangreiche Berufserfahrung in den Bereichen Weltraumstrahlung, strahlungsinduzierte Zell-Zell-Interaktionen, NF-κB-Signalweg, Schwerionen- und Photonenbestrahlung, DNA-Reparatur, Molekularbiologie, Zellbiologie, Durchflusszytometrie und Fluoreszenzmikroskopie. Das globale Postdoktorandenstipendium bietet Diegeler die Möglichkeit, sowohl am UT Southwestern Simmons Cancer Center als auch in Deutschland mit einem Rückkehrstipendium wegbereitende Krebsforschung zu betreiben.

„Meine Forschung wird sich darauf konzentrieren, die Interaktion des Tumors mit Immunzellen in der Mikroumgebung zu verstehen, um ergänzende Behandlungsmöglichkeiten zur Strahlentherapie zu ermöglichen“, erklärte Dr. Diegeler. „Dank der Unterstützung von The Mary Kay FoundationSM kann ich meine Forschung vertiefen, neue fachliche Fähigkeiten erwerben und einen Beitrag zur Erweiterung des akademischen Wissens in diesem Bereich leisten. Ich freue mich darauf, mit den Professoren und Forschern des weltberühmten Krebslabors am UT Southwestern Simmons Cancer Center zusammenzuarbeiten und im Gegenzug mit meinem Wissen und meinen Fähigkeiten zu deren Arbeit beizutragen.“