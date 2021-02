Richtlinie zu Millionenförderung für Verlage in Abstimmung Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.02.2021, 13:30 | 53 | 0 | 0 04.02.2021, 13:30 | BERLIN (dpa-AFX) - Die Richtlinie zur geplanten staatlichen Millionenförderung für den digitalen Umbau in Presseverlagen ist auf Bundesebene noch in der Abstimmung. Wann die Hilfen starten, ist nicht bekannt. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, die Förderrichtlinie müsse noch mit dem Bundesfinanzministerium und dem Bundesrechnungshof abgestimmt und danach von der Europäischen Kommission genehmigt werden. Mehr Inhalte und Details zu der Richtlinie wurden nicht mitgeteilt. Der Bund plant, Presseverlage in diesem Jahr mit 180 Millionen Euro bei der digitalen Transformation zu fördern. Der Bundestag hatte im vergangenen Sommer eine Förderung von bis zu 220 Millionen Euro auf mehrere Jahre verteilt beschlossen. Mit den Hilfen soll langfristig die Medienvielfalt und -verbreitung in Deutschland erhalten bleiben. Die Mittel sollen auch helfen, den Journalismus und darin tätige Medienschaffende zu stärken./rin/DP/stk





