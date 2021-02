Foto: finanzbusiness "Die Bank hat ein sehr faires Angebot gemacht", sagt Christian Sewing Nachrichtenquelle: Finanz Business 18 | 0 | 0 04.02.2021, 13:12 | Der Deutsche-Bank-Chef will den Streik der Call-Center-Angestellten "möglichst schnell" hinter sich bringen so. Gleichzeitig spricht er sich bei der Bilanzvorlage für eine "wettbewerbsgerechte Entlohnung" in der Investmentbank aus.

