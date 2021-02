Benoît Felix wird Chief Executive Officer der Cegos Group

Stuttgart (ots) - Benoît Felix, seit 2014 Mitglied des Vorstands, ist zum Chief

Executive Officer der Cegos Gruppe, einem weltweit führenden

Weiterbildungsunternehmen, ernannt worden. Benoît Felix tritt seine Position ab

dem 1. Januar 2021 an.



José Montes geht in den Ruhestand und wird die Position des CEO, die er seit

Juni 2014 bekleidet hatte, nach einer langen internationalen Karriere bei der

Cegos Group aufgeben.





Annick Allégret und Guillaume Huot bleiben weiterhin Mitglieder des Vorstands.Benoît Felix ist 54 Jahre alt und kam 2004 als Chief Financial Officer zur CegosGroup, bevor er 2014 Mitglied des Vorstands wurde.Als Absolvent der Grenoble Ecole de Management (1989) begann er seine Karrierein der Wirtschaftsprüfungsabteilung von PriceWaterhouseCoopers. Im Jahr 1994 kamer als EMEA Internal Auditor zu AMP, bevor er 1995 zum EMEA Financial Directorfür den Bereich Aerospace wurde. Nach der Übernahme von AMP durch Tyco wurde er1998 zum EMEA Manufacturing Controller bei Tyco Electronics und wechselte dannzu Sofreavia (jetzt Egis Avia) als Chief Financial Officer und hatte diesePosition von 1999 bis 2004 inne.Neben Benoît Felix bekleiden den Vorstand weiterhin Annick Allégret,verantwortlich für Offer & Delivery und Guillaume Huot, verantwortlich fürBusiness Development.Benoît Felix betont: "Während seiner Zeit bei Cegos hat José Montes einenabsolut entscheidenden Beitrag zur Entwicklung unseres Unternehmens geleistet.Während seiner gesamten Laufbahn hat er uns von seinem fundierten Wissen überden Weiterbildungsmarkt sowie von seinem Verständnis und seiner Vision desinternationalen Marktes profitieren lassen, ganz zu schweigen von seinemständigen Wunsch nach Zusammenarbeit, dem Austausch von Ideen und seinem tiefenRespekt für die Teams des Unternehmens. Unter seinem Vorsitz hat die Cegoszweifellos ihre Transformation beschleunigt und die internationale Präsenz sowiedie digitalen Fähigkeiten der Gruppe gestärkt. Ich fühle mich durch die mirübertragene Verantwortung sehr geehrt und werde meine ganze Energie daraufverwenden, diesen Weg fortzusetzen."